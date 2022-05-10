Михайло Федоров розповів міністрам G7 про досвід України у першій світовій кібервійні

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів про зустріч, проведену між міністрами цифрового розвитку країн "Великої сімки". Однією з центральних тем стала перша світова кібервійна.

Короткий звіт про результати зустрічі з'явився у телеграм-каналі міністра.

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Деталі зустрічі

Нагадаємо, до "Великої сімки" входять Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія, США. Це міжнародний клуб урядів високорозвинених країн, лідери яких зустрічаються та співпрацюють для розв'язання спільних проблем. Крім них у зустрічах бере участь Європейський Союз, проте без права голосувати.

Як пише міністр цифрової трансформації України, його закордонних колег особливо зацікавив український досвід у боротьбі на цифровому фронті.

Великий інтерес G7 викликав наш досвід у першій світовій кібервійні. Особливо те, як українська інформаційна та кіберспільнота згуртувалася фактично в єдину ІТ-армію,

– пише Михайло Федоров.

Міністри обговорили такі питання:

робота з фейками та поширення правди в умовах тотального контролю ЗМІ в Росії;

досвід побудови сталого кіберзахисту;

використання Starlink для швидкого відновлення інтернету;

виявлення російських солдатів-мародерів через аналіз поштових відправлень та інформування родичів;

використання штучного інтелекту для розпізнавання облич убитих окупантів;

успішний досвід бота єВорог.

Крім того, Федоров закликав цифрових міністрів G7 виробити новий безпековий формат для протидії інформаційним та кіберзагрозам.

Від волі лідерів вільного світу залежить, яким буде мирне цифрове майбутнє,

– додає Михайло Федоров.

До речі, наприкінці квітня міністр розповідав про успіхи IT-армії України на цифровому фронті боротьби з російською агресією. Так, за його словами, добровольці на той момент зламали понад 80 баз даних, які є критичними для Росії та росіян. Крім того, продовжується й цифрова блокада, в рамках якої Міністерство цифрової трансформації звертається до компаній по всьому світу з проханням зупинити співпрацю з окупантами. Дуже багато таких переговорів завершуються виходом з ринку Росії.

Формулюванняуже застосовується певний час для позначення тих процесів, які відбуваються в цифровому світі паралельно з реальними бойовими діями на території України. Участь у ній беруть хакери та спеціалісти з кібербезпеки по всій планеті. Крім української та російської сторін до боротьби з рашистами долучилися, наприклад, хакери Anonymous, розташування котрих наразі нікому невідоме, та білоруські добровольці, які називають себе "Кіберпартизани".