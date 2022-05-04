Кімбал Маск – підприємець, ресторатор і шеф-кухар. Йому належить The Kitchen Restaurant Group, мережа ресторанів, розташованих у Колорадо, Чикаго та Індіанаполісі. Крім того, він є співзасновником і головою Big Green, некомерційної організації, яка побудувала сотні відкритих класних кімнат під назвою "Learning Gardens" у шкільних дворах по всій Америці. Також є співзасновником і головою компанії Square Roots, міської фермерської компанії в Брукліні, що займається вирощуванням їжі в гідропонних, закритих транспортних контейнерах з клімат-контролем. Наразі Маск входить до правління Tesla та SpaceX і є одним з основних акціонерів першої.

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Що відомо

Як повідомив Михайло Федоров на своєму телеграм-каналі, під час зустрічі обговорили проєкти та напрями співпраці, до яких може бути залучена компанія Кімбала Маска та американський бізнес загалом.

Україна впевнена у своїй перемозі, і Офіс Президента вже готує проєкт післявоєнної відбудови України. Зокрема є ініціатива Президента щодо залучення країн-партнерів до відбудови населених пунктів, які постраждали у результаті війни. Ми цінуємо те, як уся родина Маск підтримує Україну буквально з перших днів війни. Дякуємо компанії SpaceX за надання Україні терміналів для підключення супутникового інтернету Starlink. Адже Starlink допомагає бути на зв’язку цивільному населенню після деокупації містечок,

– пише міністр.

Підприємець сказав, що для нього — велика честь допомагати Україні, адже сьогодні Україна бореться за демократію проти тиранії. "Ми з вами. Дякую, що ви так відважно боретеся", – каже Кімбал Маск.

Про конкретні домовленості та напрямки подальшої роботи між Україною та компаніями Маска, не повідомляється.

Нагадаємо, крім братів Масків, на підтримку України неодноразово висловлювалась і їхня мати, Мей Маск. У перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона однією з перших серед світових знаменитостей зробила відповідну публікацію в своєму інстаграмі, а пізніше закликала НАТО закрити небо над Україною. Вона також публікувала рахунки для збору коштів, щоб допомогти у боротьбі з окупантами.