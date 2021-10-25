Такий додаток повністю копіює дизайн оригіналу і може бути легко сплутаний працівниками магазинів, банків, пошти й інших установ та організацій. Реакція з боку влади не забарилася.

Цікаво Шахраї торгують фіктивним додатком "Дія": цільова аудиторія – неповнолітні та антивакцинатори

Що сказав Федоров

Міністр перш за все попередив, що використання подібних фейкових додатків тягне за собою відповідальність за статтею "Підроблення документів...". За таке правопорушення закон передбачає не лише штрафи, а й ув'язнення.

Нагадаємо, додаток дозволяє створювати підроблені копії паспорта громадянина України, посвідчення водія, студентського квитка, картки платника податків і навіть COVID-сертифікату. Звісно ж, такі документи не проходять сканування за QR-кодом.

Михайло Федоров також пожартував про те, що в Дії запустять нову послугу під назвою "Паспорт ув'язненого", а організатори даної афери стануть її першими користувачами.

Повний текст публікації Михайла Федорова:

"Тут одні умільці для Android зробили фейкову копію програми з документами в дизайн стилі Діі, яка встановлюється за посиланням, не з Google Play (формат apk). Мета – створювати підробки ковідних сертифікатів, фейкові паспорти для купівлі алкоголю неповнолітнім. Звичайно ж документи не валідуються через QR. І, для тих, хто купує подібні "сервіси", будьте обережні, можна потрапити під статтю "підробка документів".

Поставив завдання команді розробити новий електронний документ "паспорт ув'язненого", організаторам даного шахрайства приготуватися стати першими бета-тестувальниками."