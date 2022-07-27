Бойове поранення: Федоров показав на відео Starlink, який потрапив під ворожий обстріл

Михайло Федоров показав обстріляний окупантами Starlink з Луганщини. Після того, як обладнання двічі постраждало від ударів окупантів, воно перестало працювати, але його вже замінили на нове.

Очільник Мінцифри Михайло Федоров продемонстрував справжній бойовий Starlink, який побував в кількох гарячих точках та пережив не один обстріл. На жаль, після чергової атаки ворога він перестав працювати і його вже замінили на новий, але цей екземпляр гідно відслужив та допоміг багатьом людям.

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Пошкоджений Starlink замінили

Обладнання побувало в Сіверськодонецьку та Рубіжному. Конкретно цим старлінком користувалася ціла родина захисників: батько, син та зять, які зараз продовжують боронити нашу державу від загарбників вже з новою антеною.

Федоров розповів про пошкодження антени, які вона неодноразово отримали, однак останнє стало "смертельним" – поцілили в плату Starlink, що й вивело обладнання з ладу.

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До речі, зараз в Україні працює понад 12 тисяч терміналів Starlink – це найбільший показник в Європі. В першу чергу їх використовують рятувальні служби, медики та заклади освіти, але перелік користувачів зростає.

Крім того, схоже що вже скоро інтернет завдяки Starlink може з'явитися й у потягах "Укрзалізниці". Фахівці Мінцифри протестували роботу обладнання на швидкості 130 км/год і залишилися задоволені якістю інтернету.