Михайло Федоров оголосив про взаємне визнання електронних підписів із Польщею: чому це важливо

Михайло Федоров зустрівся з держсекретарем, заступником Голови Канцелярії Ради Міністрів Республіки Польща Янушем Цешинським та Міністром цифрової трансформації Словенії Марком Борісом Андріяничем.

Середи питань, які обговорили, був старт пілоту з взаємного визнання цифрових документів та проєкт ID Wallet, про що ми розповіли в окремому матеріалі. Ще однією важливою темою зустрічі стало взаємне визнання електронних підписів із Польщею.

Цікаво Михайло Федоров розповів міністрам G7 про досвід України у першій світовій кібервійні

Що відомо

Електронний підпис – це електронні дані, які забезпечують ідентифікацію особи. Він може зберігатися у вигляді MobileID, підпису на ID-картці, підпису на "токені" чи захищеному носії інформації. За допомогою електронного підпису можна підписувати електронні документи, користуватися електронними послугами, реєструватися на державних порталах тощо. Документи з цим підписом мають таку саму юридичну силу, як і документи, підписані власноруч.

Як зазначає міністр цифрової трансформації України, визнання електронних підписів із Польщею "відкриє революційні можливості для нашого бізнесу, адже тепер можна буде підписувати договори онлайн".

Януш Цешинський координує діяльність уряду щодо кібербезпеки.

Він майже три місяці особисто опікувався питаннями України.

Завдяки Цешинському Україна отримала необхідну техніку та змогла убезпечити державні реєстри.

Польща не тільки прийняла понад 3 мільйони українців, але і надала їм рівні цифрові можливості. У їхньому застосунку mObywatel з'явився спеціальний цифровий документ для наших громадян. Також Польща почала приймати "Дію" при перетині кордону для ідентифікації особи,

– пише Федоров.

Крім того, завдяки міністрам цифрової трансформації ЄС, в тому числі й Марку Борісу Андріяничу, Україна змогла отримати 5 тисяч терміналів Starlink, які сьогодні допомагають залишатися на звʼязку та виконувати свою роботу лікарям, пожежникам, вчителям, військовим і тисячам українців.