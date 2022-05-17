Середи питань, які обговорили, був старт пілоту з взаємного визнання цифрових документів та проєкт ID Wallet, про що ми розповіли в окремому матеріалі. Ще однією важливою темою зустрічі стало взаємне визнання електронних підписів із Польщею.
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Що відомо
Електронний підпис – це електронні дані, які забезпечують ідентифікацію особи. Він може зберігатися у вигляді MobileID, підпису на ID-картці, підпису на "токені" чи захищеному носії інформації. За допомогою електронного підпису можна підписувати електронні документи, користуватися електронними послугами, реєструватися на державних порталах тощо. Документи з цим підписом мають таку саму юридичну силу, як і документи, підписані власноруч.
Як зазначає міністр цифрової трансформації України, визнання електронних підписів із Польщею "відкриє революційні можливості для нашого бізнесу, адже тепер можна буде підписувати договори онлайн".
- Януш Цешинський координує діяльність уряду щодо кібербезпеки.
- Він майже три місяці особисто опікувався питаннями України.
- Завдяки Цешинському Україна отримала необхідну техніку та змогла убезпечити державні реєстри.
Польща не тільки прийняла понад 3 мільйони українців, але і надала їм рівні цифрові можливості. У їхньому застосунку mObywatel з'явився спеціальний цифровий документ для наших громадян. Також Польща почала приймати "Дію" при перетині кордону для ідентифікації особи,
– пише Федоров.
Крім того, завдяки міністрам цифрової трансформації ЄС, в тому числі й Марку Борісу Андріяничу, Україна змогла отримати 5 тисяч терміналів Starlink, які сьогодні допомагають залишатися на звʼязку та виконувати свою роботу лікарям, пожежникам, вчителям, військовим і тисячам українців.