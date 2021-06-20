5 міфів про чорні діри, які ви могли чути

Чорні діри – загадкові та цікаві об'єкти Всесвіту. Масова література часто описує їх як смертельно небезпечні об'єкти. Подекуди можуть лунати думки, що вони в кінцевому результаті поглинуть всю матерію. Та чи реальні такі міфи про чорні діри?

Чорні діри – часті гості у науково-фантастичних книгах. Та і загальний їх опис у деяких джерелах як "об'єктів, які все поглинають" вносить певну неясність у природу чорних дір, що і породжує численні міфи.

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Підбірка неправдивих фактів про чорні діри

1. Чорні діри поглинають усе, що знаходиться поблизу

Це не правда. Гравітація чорних дір нічим не відрізняється від гравітації, скажімо, Сонця чи Землі. Просто вона більша через більшу масу об'єкта.

Якщо чорна діра має масу 10 Сонць, то і гравітація такого об'єкта буде, як у 10 Сонць. Об'єкти можуть перебувати на орбіті довкола чорної діри без ризику бути поглинутими.

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2. Чорні діри мають велетенські розміри

Надмасивні чорні діри можуть мати діаметр декілька десятків мільйонів кілометрів. Якби Сонце можна було замінити на таку надмасивну чорну діру, то, ймовірно, її "край" навіть не дотягнувся б до орбіти Меркурія.

Чорні діри зоряної маси мають діаметр, який налічує десятки або сотні кілометрів. Наприклад, чорна діра, маса якої рівняється масі Сонця має діаметр близько 20 кілометрів.

3. Ми не можемо побачити чорну діру

Гравітація чорних дір така потужна, що навіть світло не може подолати її. Тому у звичному плані чорні діри для нас невидимі.

Та вчені знають інші методи, як виявити такі об'єкти. Наприклад, можна спостерігати за рухом зірок довкола невидимого об'єкту. Або спостерігати, якщо чорна діра починає поглинати зорю-компаньйона.

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Рух зірок довкола об'єкта Стрілець А*: дивитись відео онлайн

4. Чорні діри "висять" на одному місці

Легко уявити, що чорна діра - це фіксована точка в просторі-часі, яка захоплює всю прилеглу матерію та засмоктує її в себе. Але це не так.

Чорні діри, як і інші об'єкти галактики рухають в просторі. Наприклад, перші зафіксовані гравітаційні хвилі були результатом зіткнення та подальшого злиття двох чорних дір.

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5. Чорні діри – це "дірки" у просторі-часі

Ми не знаємо напевне, але, ймовірно, що ні. Чорна діра – це не портал у світ потойбіччя, машина часу, чи вікно в Нарнію.

Чорна діра – це неймовірно компактний об'єкт Всесвіту, який стискає всю поглинуту матерію у сингулярність. Якщо дуже просто, то це точка простору-часу з нескінченною масою.