Зак Боуден з Windows Central, посилаючись на надійні джерела, стверджує, що Microsoft вирішила знову відкласти запуск операційної системи Windows 10Х. Компанія хоче довести її стабільність до найвищого рівня і зробити придатною для повсякденного використання.

Microsoft неохоче ділиться інформацією щодо Windows 10Х. Після оголошення про те, що операційна система буде орієнтована на звичні комп'ютери з одним дисплеєм, а не на пристрої з двома екранами або гнучкими дисплеями, компанія не повідомляла нових подробиць, в тому числі й орієнтовних термінів запуску Windows 10Х.

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Нова дата випуску

У травні 2020 року Microsoft заявляла, що сподівається почати поставки перших комп'ютерів на базі нової операційної системи в першій половині 2021 року. Щоб реалізувати ці плани, необхідно було підписати угоди про постачання збірок Windows 10Х, але цього не сталося.

Зак Боуден стверджує, що, незважаючи на довшу підготовку до запуску, перші збірки Windows 10Х все одно не зможуть запропонувати користувачам підтримку Win32-додатків.

Боуден заявляє, що поставки перших пристроїв на базі Windows 10x повинні початися ближче до кінця поточного року. Сама Microsoft на прохання Windows Central прокоментувати ситуацію з Windows 10x відповіла, що їй "нічого сказати".