У корпорації виявили докази використання деструктивного програмного забезпечення. За даними Microsoft шкідливий софт виглядав як програма-вимагач.

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Шкідливий застосунок виявили на десятках систем

Корпорація продовжує розслідування. За їхніми данимми, шкідливе програмне забезпечення виявили на десятках систем, які постраждали від кібератаки.

MSTIC (Центр аналізу загроз корпорації Microsoft – 24 канал) виявив докази деструктивної операції шкідливого ПЗ, націленої на кілька організацій в Україні. Це шкідливе ПЗ вперше з'явилося на комп'ютерах-жертвах в Україні 13 січня 2022 року,

– йдеться в заяві Microsoft.

У компанії уточнили, що їм відомо про всі геополітичні події, які відбуваються довкола України та в регіоні загалом. За даними Microsoft, шкідливе програмне забезпечення не має механізму відновлення.

Також у Центрі аналізу загроз корпорації відзначили, що жодних помітних зв'язків між цією спостережуваною активністю, відстежуваною як DEV-0586, та іншими відомими групами активності.

Головною метою зловмисників було не вимагання викупу, а руйнування і виведення цільових пристроїв з ладу. За даними MSTIT, системи, які атакували хакери, охоплюють кілька державних, некомерційних організацій і організацій, що займаються інформаційними технологіями, всі вони базуються в Україні.

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