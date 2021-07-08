Microsoft дозволить користувачеві відкотитися на стару версію ОС після оновлення, якщо Windows 11 йому не сподобається. Але є кілька умов.

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Що пропонує Microsoft

Компанія дійсно багато попрацювала над Windows у 2021 році. Система отримала сучасний дизайн, додала ряд нових функцій, інтегрувала деякі програми. Однак і вимоги до комп'ютера у Windows 11 істотно підвищилися, якщо порівнювати з Windows 10.

Десята версія встановлювалася практично на всі тогочасні ПК, за винятком особливо застарілих, чого не скажеш про 11-ку. Через особливі вимоги багато комп'ютерів і ноутбуків зовсім не отримають апдейту. Інші ж після оновлення працюватимуть не так добре, як очікувалося.

Для цієї категорії користувачів Microsoft приготувала "шлях до відступу" – відкочування зі збереженням призначених для користувача даних. Але є умови.

По-перше, відкочування буде доступне протягом 10 днів після переходу. Після закінчення цього терміну, звичайно ж, можна буде встановити іншу версію Windows, проте доведеться самому робити резервну копію і переносити свої дані.

По-друге, відкотитися можна буде тільки на ту версію Windows, яка була встановлена до оновлення на Windows 11. Оновитися з Windows 7 на 11, а потім відкотитися на 10 зі збереженням своїх даних не вийде.

Щоб зробити повернення до своєї старої версії Windows, потрібно буде зайти в "Налаштування", обрати меню "Оновлення та безпека" і далі "Відновлення".