Microsoft збереже музику на кварцових пластинах для майбутніх поколінь: для чого це роблять

Компанія Microsoft вирішила організувати сховище музики – Global Music Vault – на випадок глобального "Судного дня". Компанія запише колекцію світових музичних творів на спеціальні кварцові носії.

Для запису великих обсягів музики Microsoft має намір використовувати технологію, розроблену в рамках ініціативи Project Silica, компанія починає тестові записи на кварцових пластинах. Нагадаємо, що в рамках цього проєкту раніше дослідникам вдалося записати на невелике кварцове скло 75,6 терабайт даних.

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Чому саме кварц?

Судячи з прес-релізу, опублікованому на сайті проєкту, хоча магнітна плівка все ще вважається кращою для архівування інформації, вона не така надійна, як носій з кварцу.

Наголошується, що такі пластини можна:

запікати,

кип'ятити,

дряпати,

забруднювати,

впливати електромагнітним випромінюванням та іншими факторами без втрати інформації, записаної на склі.

Де заховають Global Music Vault

Сховище планують зробити у Норвегії там де вже функціонує Global Seed Vault або "Сховище судного дня", яке сьогодні містить 1145693 "резервні копії" насіння з усіх кінців світу.

Крім того, локація в Норвегії вважається однією з найбезпечніших на планеті через геологічні особливості та помірну геополітичну активність самої країни.



Global Seed Vault / Фото Project Silica / Microsoft

Детальніше про сховище та спосіб зберігання даних

Розмір кожної кварцової пластини – 75х75 мм, товщина – 2 міліметри. На ній можна записати до 100 Гб даних. Дані додаються за допомогою лазерів, що формують у пластині тривимірний міні-рельєф. Для отримання інформації потрібно використовувати поляризоване світло, а машинний метод допоможе розшифрувати сигнал.

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За інформацією від організаторів проєкту, дані можуть зберігатися "багато тисяч років". Зокрема, у 2019 році Microsoft вже успішно закодувала та декодувала оригінальну версію "Супермена", що належить Warner Brothers.