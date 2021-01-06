Windows 10 чекають чергові зміни. Раніше стало відомо про оновлення користувацького інтерфейсу, а тепер з'явилася інформація про плани Microsoft переглянути встановлені додатки.

Компанія має намір замінити "Пошту" і "Календар" однією більш універсальною та корисною програмою, повідомляє MacRumors.

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Чим замінять стандартні додатки

Згідно інформації, яка з'явилася нещодавно, Microsoft розробляє повністю новий додаток Outlook на базі існуючої веб-версії сервісу. Очікується, що це буде універсальна програма як для Windows 10 і macOS, так і для мобільних пристроїв. При цьому уточнюється, що додаток буде займати менше місця ніж два зазначених, водночас пропонуючи більше можливостей.



"Пошту" та "Календар" замінить єдиний уніфікований додаток для Windows та інших платформ

Новий додаток Outlook отримає уніфікований інтерфейс на всіх платформах і низку корисних функцій, таких як автономне сховище, створення спільних цілей, оповіщення та інші. У випадку з Windows 10 програма буде інтегрована в ОС.

До кінця цього року очікується випуск бета-версії нової програми, а у 2022 році вона стане доступною для всіх користувачів.