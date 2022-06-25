Microsoft закрила російський підрозділ Xbox, – ЗМІ

Корпорація Microsoft закрила російський офіс ігрового підрозділу. Про це стверджують джерела російського профільного ресурсу GameMAG. Передбачається, що офіційно про це оголосять вже наступного тижня.

Передбачається, що компанія припинить гарантійне обслуговування консолей, ґеймпадів та інших аксесуарів. Як буде з сервісом Game Pass наразі теж остаточно не відомо.

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Microsoft поступово покидає Росію

Схоже компанія Microsoft повільними, але впевненими кроками покидає російський ринок. Це спостереження нещодавно підтвердив. Президент компанії Бред Сміт. У своєму інтерв'ю для Washington Post представник техгіганта згадав про плани скорочення діяльності у підсанкційній Росії.

Повільні темпи виходу з ринку пояснюються тим, що компанія збирається виконати всі свої зобов'язання в рамках активних угод, але укладати нових договорів не будуть. Таким чином протягом певного часу їх ставатиме дедалі менше, доки не залишиться жодної. Тоді Microsoft і залишить ринок окупантів остаточно.

Крок за кроком

Компанія вже зробила перші кроки. Так, наразі в Росії неможливо офіційно завантажити операційну систему Windows, а тепер ще й з'явилися чутки про закриття ігрового підрозділу. Ще раніше компанія перестала продавати консолі Xbox Series X та S, ґеймпади, а також припинила генерацію нових карток та кодів Xbox Live Gold та Xbox Game Pass для російського регіону.

Варто зазначити, що станом на зараз сервіс Xbox Game Pass продовжує працювати в Росії. Сама Windows попри заборону завантаження теж обслуговується і продовжує отримувати оновлення у штатному режимі.

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Xbox в Україні

Натомість Xbox офіційно розпочинає діяльність в Україні. Як працюватиме ігровий підрозділ наразі невідомо, але українські ритейлери вже почали офіційно продавати консолі Xbox Series S у своїх магазинах.

Цікаво, що з потужнішою версією – Xbox Series X – наразі ситуація також незрозуміла. Коли вона з'явиться в Україні поки невідомо.