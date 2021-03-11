Цього тижня Microsoft випустила чергове оновлення KB5000802 для операційної системи Windows 10. Однак, не поспішайте його встановлювати, навіть Microsoft застерігає від установки апдейту.

Виявляється, установка цього оновлення в деяких випадках призводить до появи синіх екранів смерті (BSOD). Це відбувається при спробі надрукувати що-небудь на принтері.

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Що каже Microsoft

Виробник Microsoft офіційно визнав цю проблему, наразі розробники працюють над її вирішенням.

Як кажуть у Microsoft, березневе накопичувальне оновлення для Windows 10 може викликати критичні збої в роботі системи, в тому числі поява BSOD.

При цьому у виробника не уточнили, через принтери яких виробників можуть виникати збої. Ймовірно, що останнє оновлення має проблему сумісності з деякими драйверами друку.

Проблема торкається багатьох версій операційної системи, для яких на цьому тижні було випущено накопичувальне оновлення. Мова йде про Windows 10 20H2 і Windows 10 (2004), для яких випущений пакет KB5000802, Windows 10 (1909), що отримала оновлення KB5000808, а також Windows 10 (1809) і Windows 10 (1803) з оновленнями KB5000822 і KB5000809 відповідно.