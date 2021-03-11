Microsoft закликає не встановлювати свіже оновлення Windows 10, може бути небезпечним
Цього тижня Microsoft випустила чергове оновлення KB5000802 для операційної системи Windows 10. Однак, не поспішайте його встановлювати, навіть Microsoft застерігає від установки апдейту.
Джерело:Windows latest
Виявляється, установка цього оновлення в деяких випадках призводить до появи синіх екранів смерті (BSOD). Це відбувається при спробі надрукувати що-небудь на принтері.
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Що каже Microsoft
Виробник Microsoft офіційно визнав цю проблему, наразі розробники працюють над її вирішенням.
Як кажуть у Microsoft, березневе накопичувальне оновлення для Windows 10 може викликати критичні збої в роботі системи, в тому числі поява BSOD.
При цьому у виробника не уточнили, через принтери яких виробників можуть виникати збої. Ймовірно, що останнє оновлення має проблему сумісності з деякими драйверами друку.
Проблема торкається багатьох версій операційної системи, для яких на цьому тижні було випущено накопичувальне оновлення. Мова йде про Windows 10 20H2 і Windows 10 (2004), для яких випущений пакет KB5000802, Windows 10 (1909), що отримала оновлення KB5000808, а також Windows 10 (1809) і Windows 10 (1803) з оновленнями KB5000822 і KB5000809 відповідно.
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