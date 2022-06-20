Microsoft заборонила росіянам завантажувати Windows

Росіяни поскаржилися на проблеми зі скачуванням ISO-образів Windows 10 та 11 із сайту Microsoft. У них виникає помилка 404.

Також не можна завантажити програму Media Creation Tool, призначену для завантаження та оновлення Windows. При спробі отримати файли, сайт повідомляє, що "сторінку не знайдено". Що цікаво, скарги на недоступність надходять і з Казахстану.

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Що відомо

Як повідомляють користувачі в мережі, проблема вирішується дуже легко – за допомогою VPN. Якщо підключитися до сервера в одній із країн Європи або США, все працює справно.

Це означає, що файл образу не видалений на боці компанії, а спеціально заблокований для російських ip-адрес.

Ніяких заяв про це з боку компанії Microsoft не надходило, вона також не відповідає на запити російських ЗМІ про коментар.

Навряд чи це сильно вплине на росіян, які звикли отримувати досить дорогу операційну систему не офіційно, а на торрентах, завантажуючи зламані піратські версії.

Імовірно, найближчим часом варто очікувати нової хвилі заяв від російських чиновників про необхідність переходу на "вітчизняні аналоги", серед яких обов'язково назвуть ОС "Аврора", яку розробляють і обіцяють широко застосовувати уже кілька років, але все ніяк не почнуть.

Нагадаємо, на початку березня Microsoft оголосила про припинення продажу товарів і надання послуг в Росії через напад на Україну, але продовжує співпрацювати зі школами та лікарнями, які не хоче покидати через труднощі, з якими можуть зіткнутися ці заклади. За словами президента Microsoft Бреда Сміта, компанія "пам'ятає про моральну відповідальність" за захист цивільних осіб, однак "позбавлення установ оновлень програмного забезпечення та послуг може "поставити під загрозу здоров’я та безпеку невинних мирних жителів, у тому числі дітей та літніх людей".

З 24 лютого Microsoft суттєво скоротила бізнес у Росії, звільнила 400 працівників, але старі контракти ще виконує, принаймні з тими клієнтами, які не потрапили під санкції. З ким конкретно підписані ці контракти, неясно.