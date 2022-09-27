Більше ніяких апдейтів: Microsoft відключила росіян від оновлень Windows 11

Компанія Microsoft заборонила скачування комплексного оновлення 22Н2 для Windows 11 з російських IP-адрес. Компанія блокує такі підключення. Завантажити повноцінний дистрибутив для чистого встановлення з сайту корпорації з росії теж не можна.

Що означає заборона на завантаження оновлень

Це означає, що отримати апдейт переважна більшість користувачів з Росії не зможуть. Оновлення 22H2 – це великий патч, що приносить у Windows 11 масу нових функцій та змін. Тож росіяни тепер залишаться без нових можливостей Windows 11.

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Серед іншого в новому оновлені змінено та модернізовано масу штатних компонентів системи, з якими користувачі взаємодіють на щоденній або майже щоденній основі. Насамперед це "Провідник" та "Диспетчер завдань".

Завантажити та встановити нове оновлення з російських IP-адрес неможливо. Обхідний шлях у вигляді скачування готового дистрибутиву Windows 11 із сайту Microsoft теж заблоковано – софтверний гігант зробив це ще на початку літа 2022 року, після повномасштабного вторгнення росії на територію України.

Великі проблеми ще попереду

Відсутність доступу до оновлень Windows 11 не обіцяє росіянам нічого хорошого. Жителі болота під назвою росія позбулися не лише нових "фішок" системи, а й патчів безпеки, що входять у такі апдейти.

Неможливість отримати ці патчі загрожує потенційними проблемами безпеки. Комп'ютери користувачів стають суттєво вразливішими до хакерських атак, чим неодмінно скористаються не лише звичайні хакери, але й Українська IT-Армія та групи на зразок Anonymous.

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Прощавай немита росія

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення росії в Україну, президент корпорації Microsoft Бред Сміт заявив, що компанія повністю припинить діяльність у росії. Це стосується усіх напрямків від продажів техніки до роботи ігрового підрозділу Xbox, який на болотах теж недоступний.