Microsoft розповіла, коли припинить підтримку Windows 10

Поки Windows 11 неспішно поширюється комп'ютерами користувачів, Microsoft планує "смерть" попередньої версії операційної системи, Windows 10. Компанія оголосила дату припинення її підтримки.

Зазначимо, що Windows 10 і досі вважається відносно свіжою та актуальною операційною системою. Тому ще кілька найближчих років нею можна буде користуватися й отримувати оновлення безпеки. Після цього випускатимуться хіба що екстрені патчі з усуненням критично небезпечних уразливостей, якщо такі будуть знайдені.

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Дата "смерті" Windows 10

Підтримка Windows 10 у всіх редакціях (Home, Pro та Pro Education та Pro for Workstations) буде завершена через три роки – у жовтні 2025.

Для отримання оновлень до цього терміну необхідно встановити свіжу версію операційної системи, оскільки більш ранні збірки Windows 10 втратять підтримку набагато швидше:

21H1 – 13 грудня 2022 року.

21H2 – 13 червня 2023 року.

20H2 вже не оновлюється з травня цього року.

Зараз компанія Microsoft зосереджена на розвитку Windows 11, тому не додає до Windows 10 нових можливостей, а лише усуває баги та вразливості, періодично випускаючи патчі.