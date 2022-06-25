Як повідомляє 24 канал, розсилка з повідомленням про припинення обслуговування почнеться вже наступного місяця. Це буде перше нагадування про швидке припинення життєвого циклу ОС.

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Яка версія Windows втратить підтримку

На початку наступного року без підтримки залишиться Windows 8.1. У Micrososft вважають, що операційна система достатньо застаріла. Крім того, власники Windows 8.1 без проблем можуть оновитися до Windows 10 чи 11.

Щоб продовжувати отримувати оновлення продуктів Microsoft 365, ми рекомендуємо оновити Windows 8.1 до операційної системи, що підтримується,

– мовиться у повідомленні компанії.

Microsoft уточнила, що більшість комп'ютерів з Windows 8.1 несумісні з Windows 11.

Старі версії Windows втрачають підтримку

Нагадаємо, що компанія Microsoft спочатку припинила підтримку операційної системи Windows 8 у 2016 році, тоді як версії 8.1 дали трохи більше часу.

З припиненням Windows 8.1 є важливий момент, на який варто звернути увагу. Microsoft не пропонуватиме платну програму розширених оновлень безпеки, тому підприємства та корпоративний сектор за додаткову плату не зможуть отримати необхідні патчі безпеки. Це означає, що великим компаніям доведеться або оновити обладнання до нової версії операційної системи, або користуватися Windows 8.1 на свій страх та ризик.

"Пуск" не відпустили

Цікаво, що Windows 8, в першу чергу була розрахована на користувачів пристроїв із сенсорними дисплеями. Для цього розробили новий інтерфейс Metro, в якому не було кнопки "Пуск", однак користувачам такі зміни не сподобалися. Вже скоро компанії довелося випустити оновлення, що повернуло кнопку "Пуск" та інші звичні функції, так і з'явилася Windows 8.1.

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Росія без Windows

Нещодавно росіяни почали скаржитися на проблеми зі скачуванням ISO-образів Windows 10 та 11 із сайту Microsoft. У них виникає помилка 404. А все через те, що Microsoft заборонила завантажувати свою найновішу операційну систему користувачам з Росії.

Нагадаємо, що Microsoft прийняла рішення покинути російський ринок і ще в березні припинила продаж своїх продуктів. Тепер же компанія заборонила завантаження Windows 11 та закрила ігровий підрозділ Xbox.