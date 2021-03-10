Microsoft скоро проведе захід, присвячений пристроям Surface, на якому представить відразу кілька новинок. Одними з них стануть нові ноутбуки Surface Laptop на базі процесорів AMD та Intel. Також, повідомляє джерело, компанія анонсує нову вебкамеру. Першу, за останні 11 років.

Інформації камеру поки небагато. Повідомляється, що вона отримає підтримку HDR, а також фізичну шторку для тих, хто турбується про безпеку.

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Характеристики нової вебкамери

З роздільною здатністю новинки все неоднозначно. За даними Petri, що посилається на джерела, знайомі з планами Microsoft, камера не буде підтримувати запис в 4K.

Microsoft востаннє випускала вебкамеру у 2010 році. Це була LifeCam Studio. Пристрій досі продається. Чутки про те, що софтверний гігант збирається представити нову вебкамеру з кодовою назвою Bari вперше за довгий час почали з'являтися у 2019 році. Однак джерело не впевнене, що мова тоді йшла про ту ж модель камери, яку компанія представить цієї весни.

Крім вебкамери на прийдешньому заході, який відбудеться в найближчі тижні, Microsoft може представити й інші пристрої, ймовірно пов'язані з аудіотехнологіями.