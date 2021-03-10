Microsoft вперше за 11 років представить нову вебкамеру
Microsoft скоро проведе захід, присвячений пристроям Surface, на якому представить відразу кілька новинок. Одними з них стануть нові ноутбуки Surface Laptop на базі процесорів AMD та Intel. Також, повідомляє джерело, компанія анонсує нову вебкамеру. Першу, за останні 11 років.
Джерело:Рetri
Інформації камеру поки небагато. Повідомляється, що вона отримає підтримку HDR, а також фізичну шторку для тих, хто турбується про безпеку.
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Характеристики нової вебкамери
З роздільною здатністю новинки все неоднозначно. За даними Petri, що посилається на джерела, знайомі з планами Microsoft, камера не буде підтримувати запис в 4K.
Microsoft востаннє випускала вебкамеру у 2010 році. Це була LifeCam Studio. Пристрій досі продається. Чутки про те, що софтверний гігант збирається представити нову вебкамеру з кодовою назвою Bari вперше за довгий час почали з'являтися у 2019 році. Однак джерело не впевнене, що мова тоді йшла про ту ж модель камери, яку компанія представить цієї весни.
Крім вебкамери на прийдешньому заході, який відбудеться в найближчі тижні, Microsoft може представити й інші пристрої, ймовірно пов'язані з аудіотехнологіями.
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