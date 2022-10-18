Хакери націлили новий вірус-вимагач на українські та польські організації

Microsoft повідомила про виявлення нового шифрувальника Prestige, який використовується для атак на транспортні та логістичні організації в Польщі та Україні. Поки що неясно, яка хакерська група чи країна за цим стоять.

У компанії зазначають, що активність Prestige схожа з атаками виявленої раніше малварі FoxBlade (вона ж HermeticWiper), яку та ж Microsoft виявила 23 лютого 2022 року. Цей вірус був спрямований проти уряду України на самому початку повномасштабного вторгнення і його пов'язують саме з Росією.

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Що відомо

Аналітики розповідають, що у своїх здирницьких записках Prestige називає себе "Prestige ranusomeware".

Вперше атаки цього шкідника було зафіксовано 11 жовтня 2022 року, коли кілька інцидентів сталися з різницею всього в одну годину.

Звіт Microsoft свідчить, що оператори Prestige використовують кілька методів розгортання корисного навантаження в мережах жертв, причому це ніяк не пов'язано з тим, які заходи безпеки використовують захисники.

Зазначається, що шкідник шифрує файли на підставі списку розширень і додає розширення .enc усім постраждалим файлам.

Prestige використовує бібліотеку CryptoPP C++ для AES-шифрування кожного файлу і видаляє всі резервні та тіньові копії всіх томів, щоб ускладнити відновлення інформації.

Microsoft у своєму об'ємному звіті не повідомляє, які саме українські та польські компанії постраждали та якими були вимоги хакерів. Компанія, судячи з усього, вже внесла зміни до свого вбудованого антивіруса Defender і тепер він може визначати атаку Prestige.