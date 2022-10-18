У компанії зазначають, що активність Prestige схожа з атаками виявленої раніше малварі FoxBlade (вона ж HermeticWiper), яку та ж Microsoft виявила 23 лютого 2022 року. Цей вірус був спрямований проти уряду України на самому початку повномасштабного вторгнення і його пов'язують саме з Росією.

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Що відомо

Аналітики розповідають, що у своїх здирницьких записках Prestige називає себе "Prestige ranusomeware".

Вперше атаки цього шкідника було зафіксовано 11 жовтня 2022 року, коли кілька інцидентів сталися з різницею всього в одну годину.

Звіт Microsoft свідчить, що оператори Prestige використовують кілька методів розгортання корисного навантаження в мережах жертв, причому це ніяк не пов'язано з тим, які заходи безпеки використовують захисники.

Зазначається, що шкідник шифрує файли на підставі списку розширень і додає розширення .enc усім постраждалим файлам.

Prestige використовує бібліотеку CryptoPP C++ для AES-шифрування кожного файлу і видаляє всі резервні та тіньові копії всіх томів, щоб ускладнити відновлення інформації.

Microsoft у своєму об'ємному звіті не повідомляє, які саме українські та польські компанії постраждали та якими були вимоги хакерів. Компанія, судячи з усього, вже внесла зміни до свого вбудованого антивіруса Defender і тепер він може визначати атаку Prestige.

Нагадаємо, раніше російськомовні хакери здійснили низку нападів на сайти американських аеропортів. На щастя, порушити їхню роботу зловмисникам не вдалося. Це викликало лише незручності для людей, які шукають інформацію про подорожі, але не більше. За цими нападами можуть стояти хакери з групи Killnet.