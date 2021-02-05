Microsoft офіційно представила платформу Viva, націлену на професійний розвиток і підтримку сприятливого емоційного стану співробітників, що працюють віддалено. Microsoft заявляє, що Viva містить інструменти для забезпечення залученості та навчання, а також дозволяє співробітникам обмінюватися знаннями в ході робочого процесу.

Viva володіє високим рівнем інтеграції з Microsoft 365 і Teams. Деякі з модулів сервісу будуть запущені пізніше протягом року.

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Які можливості надає сервіс

Viva Insights зможе допомогти організувати свій час, щоб забезпечити ефективне виконання роботи та знизити ризик перевтоми й емоційного вигорання. Модуль надасть менеджерам рекомендації щодо створення згуртованої та успішної команди. Керівники отримають інструмент для побудови ефективних організаційних моделей і відстеження тенденцій. Також, сервіс передбачає можливість використання даних сторонніх рішень, таких як Zoom і Workday.

Viva Learning об'єднує в одному місці всі навчальні ресурси, доступні в компанії, а також контент від Microsoft Learn і курси сторонніх провайдерів, таких як Coursera і Skillsoft.

Viva Topics призначений для пошуку інформації всередині компанії. Інструмент використовує штучний інтелект для автоматичної організації даних за категоріями.

Viva Connections дозволить здійснювати внутрішні комунікації й отримувати доступ до ресурсів компанії. Connections для ПК з'явиться в першій половині цього року, а мобільний додаток вийде ближче до його кінця.

Компанія наголошує, що забезпечення конфіденційності використовує деідентифікацію – точні дані про активність користувача в системі видно тільки йому самому. Менеджери та керівники отримують усереднені знеособлені дані.

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