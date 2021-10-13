Microsoft витримала одну з найпотужніших в історії інтернету DDoS-атак

Хмарна платформа Azure, яка надає послуги серверів клієнтам по всьому світу, зіткнулась з масштабною DDoS-атакою. За потужністю вона стала другою в історії.

Як повідомили у компанії, атака була спрямована проти одного з клієнтів Microsoft Azure. Жодної конкретики в цьому плані не надали.

Цікаво Вчені дізналися, що забруднювало Антарктику останні 700 років

Що відомо

Інцидент стався ще у серпні.

Загалом DDoS-атака відбувалась тричі.

Перша хвиля стала найпотужнішою – 2,4 Тб/сек . Друга – 0,55 Тб/сек. Третя – 1,7 Тб/сек.

. Друга – 0,55 Тб/сек. Третя – 1,7 Тб/сек. Це рекорд для Azure, проте не рекорд для всього світу. Адже рік тому, у жовтні 2020 року, стало відомо про атаку на сервери Google Cloud потужністю 2,54 Тб/сек, яка відбулась ще у 2017 році.

Загалом весь процес DDoS-атаки на Microsoft Azure тривав близько десяти хвилин.

У ньому взяли участь приблизно 70 000 ботів, в основному з азійсько-тихоокеанського регіону (Малайзія, В'єтнам, Тайвань, Японія і Китай), а також зі Сполучених Штатів.