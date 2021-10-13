Як повідомили у компанії, атака була спрямована проти одного з клієнтів Microsoft Azure. Жодної конкретики в цьому плані не надали.
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Що відомо
- Інцидент стався ще у серпні.
- Загалом DDoS-атака відбувалась тричі.
- Перша хвиля стала найпотужнішою – 2,4 Тб/сек. Друга – 0,55 Тб/сек. Третя – 1,7 Тб/сек.
- Це рекорд для Azure, проте не рекорд для всього світу. Адже рік тому, у жовтні 2020 року, стало відомо про атаку на сервери Google Cloud потужністю 2,54 Тб/сек, яка відбулась ще у 2017 році.
- Загалом весь процес DDoS-атаки на Microsoft Azure тривав близько десяти хвилин.
- У ньому взяли участь приблизно 70 000 ботів, в основному з азійсько-тихоокеанського регіону (Малайзія, В'єтнам, Тайвань, Японія і Китай), а також зі Сполучених Штатів.
Що таке DDoS-атака?
Це вид зловмисних дій, направлений не на викрадення інформації чи захоплення потужностей та ресурсів жертви, а на виведення з ладу її обладнання. Хакер спрямовує велику кількість одночасних запитів на сервер, тим самим створюючи надлишкове навантаження, яке апаратура не здатна витримати. В таких атаках часто беруть участь комп'ютери звичайних людей, об'єднані в одну мережу (ботнет) за допомогою вірусного програмного забезпечення. Власники цих комп'ютерів, звісно ж, нічого не знають про те, що їхні машини прямо зараз атакують якийсь сайт чи сервер, адже процесом керують приховано та віддалено.