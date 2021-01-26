Microsoft висміяла MacBook Pro в рекламі Surface Pro 7

Великі компанії часто жартують між собою та обігрують у своїх рекламах продукти конкурентів. Наприклад, в кінці минулого року Apple разом з презентацією перших комп'ютерів на власному процесорі M1 випустила ролик, в якому висміяла Windows-ноутбуки. У Microsoft прийняли цей виклик і підготували свою відповідь, розкритикувавши "яблучні" ноутбуки.

Джерело: 24 канал

Microsoft показала коротке рекламне відео в якому хлопчина порівнює продукти конкурентів – планшетний комп'ютер Surface Pro 7 і MacBook Pro.

Цікаво Windows 10X запустили на смартфоні Microsoft Lumia 950 XL

Герой відео не цурається критикувати продукт Apple, відтак першим ділом дістається сенсорній панелі Touch Bar. Хлопчина відверто дивується, чому Apple просто не зробила сенсорний екран, як в пристрої від Microsoft. Далі мова йде про змінну клавіатуру Surface Pro 7, яка є перевагою продукту навідміну від ноутбука Apple, який менш зручний у транспортуванні в такому форм-факторі.

Потім хлопець розповідає про продуктивність Surface Pro 7 і можливості запускати будь-які додатки на планшеті включно з іграми. Ну і фінальним аргументом на користь Surface Pro 7 є суттєво більш доступна ціна: 890 доларів замість 1299 доларів.

Реклама Surface Pro 7, відео:

Критика реклами

Чимало користувачів вже висміяли рекламу Microsoft, особливо фрагмент про ігрові можливості Surface Pro 7. Нагадаємо, що планшет комплектується мобільним процесором Intel з інтегрованою графікою. Ні про яку дискретну відеокарту мова не йде. Тож згадувати про ігри в контексті Surface Pro 7, здається не найкращою ідеєю. Як результат дизлайків під відео значно більше, ніж лайків. Крім того, Microsoft відключила коментарі до ролика, хоча під іншими користувачі можуть вільно висловлювати свою думку.