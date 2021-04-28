Microsoft знову висміяла Apple: цього разу в рекламі Surface Laptop 4 дісталось MacBook Air

Microsoft опублікувала на YouTube чергову рекламу, в якій Surface Laptop 4 порівнюється з MacBook Air від Apple. На чию користь порівняння – здогадатись неважко.

Ролик триває 30 секунд. За цей час головні герої встигають звернути увагу на недоліки MacBook Air.

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Що ж не так

Спочатку Apple закидають відсутність сенсорного екрану в MacBook Air.

Потім відзначається наявність в Surface Laptop портів USB-A і USB-C.

Перший дійсно відсутній у конкурента і дозволяє підключати пристрої без проблем з сумісністю. А от другий не тільки присутній в MacBook Air, але і підтримує інтерфейс Thunderbolt, забезпечуючи максимальну пропускну здатність.



Порти Thunderbolt в MacBook Air 2020 року / Фото Apple

Нарешті, в хід йде універсальність операційної системи Windows. Актори відзначають велику бібліотеку додатків й ігор. У кадрі з'являється геймпад Xbox Series.

Реклама отримала змішані оцінки. Кількість сподобань та дизлайків приблизно однакова. Microsoft також відключила коментарі до відео.

Що відомо про Surface Laptop 4

Новий ноутбук Microsoft випускається у двох модифікаціях — з процесорами Intel Core 11-го покоління й AMD Ryzen 4000. Ціна варіюється від 999 доларів до 2399 доларів, в залежності від конфігурації.