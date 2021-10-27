На основі цієї особливої версії Windows 11 Microsoft начебто випустить недорогий ноутбук, орієнтований на школярів. Очікується, що він буде масово поставлятися в навчальні заклади за контрактом. Судячи з усього, компанія збирається конкурувати з Google в області операційних систем для недорогих і малопотужних ноутбуків та планшетів. Остання має ChromeOS саме для цих цілей.

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Що таке Windows 11 SE

Інформацію про наміри компанії розкрив журналіст Windows Central Зак Боуден, на рахунку котрого вже далеко не один правдивий злив про продукти Microsoft. Він зазначив, що новий ноутбук Surface задуманий для учнів середніх шкіл і орієнтований на нижчий ціновий сегмент.

Ноутбук, який наразі має кодову назву Tenjin, оснащений процесором Intel Celeron N4120.

Пристрій отримає 8 гігабайтів оперативної пам'яті.

11,6-дюймовий дисплей роздільною здатністю 1366x768 пікселів.

З інтерфейсів передбачено USB Type-A, один USB Type-C та роз'єм для навушників.

Ймовірно як новий Surface, так і Windows 11 SE побачать світ уже до кінця 2021 року.

Microsoft не вперше випускає спеціальні версії своїх пристроїв для навчання. Так, раніше компанія вже створювала орієнтований на студентів планшет, укладала договори про постачання своїх Surface RT у школи та університети за зниженою ціною, пропонувала значні знижки на свої девайси студентам. Крім того, виробник пропонує спеціальні умови та знижки на підписки для тих, хто навчається.