Microsoft готує перший в своєму арсеналі ігровий ноутбук Surface Gaming
13 вересня 2022 , 18:01Читать новость на русском
Джерело:WCCF Tech
Компанія Microsoft вирішила розширити асортимент своїх комп'ютерів Surface першою ігровою моделлю. Вона називатиметься Surface Gaming і працюватиме з відеокартами RTX 3050 Ti або RTX 3070 Ti.
Зазначимо, що назва Surface Gaming не підтверджена самою компанією. Тому наразі її варто сприймати як чутки.
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Можливі характеристики ігрового комп'ютера Microsoft
- Серцем Surface Gaming начебто послужать процесори Core i5-12500H або Core i7-12700H.
- За графічну продуктивність відповідатимуть відеокарти GeForce RTX 3050 Ti або RTX 3070 Ti.
- Ноутбук отримає 16 дюймовий екран з роздільною здатністю 2560х1440 пікселів та підтримкою частоти оновлення 165 герців.
- Також буде 16 або 32 гігабайти оперативної пам'яті, SSD об'ємом від 256 гігабайтів до 2 терабайтів, три порти USB-C з підтримкою Thunderbolt 4, роз'єм Surface Connect, чотири динаміки, два мікрофони, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1.
- Для молодшої версії Microsoft обіцяє 16 годин автономної роботи, а у старшої цей показник буде на годину менше.
Усі характеристики Surface Gaming від Microsoft / Фото theprimegaming
Габарити становлять 357x 245x19,6 міліметра при масі 1,96 чи 2 кілограми.
Даних про ціну немає, але ноутбуки Surface завжди були недешевими, тому й цього разу на доступність розраховувати не варто.Судячи з процесорів та відеокарт, молодша модель має бути ближчою до ігрових ноутбуків початкового рівня, а старша потрапить приблизно в середину ринку.