Зазначимо, що назва Surface Gaming не підтверджена самою компанією. Тому наразі її варто сприймати як чутки.

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Можливі характеристики ігрового комп'ютера Microsoft

Серцем Surface Gaming начебто послужать процесори Core i5-12500H або Core i7-12700H .

. За графічну продуктивність відповідатимуть відеокарти GeForce RTX 3050 Ti або RTX 3070 Ti.

Ноутбук отримає 16 дюймовий екран з роздільною здатністю 2560х1440 пікселів та підтримкою частоти оновлення 165 герців.

Також буде 16 або 32 гігабайти оперативної пам'яті, SSD об'ємом від 256 гігабайтів до 2 терабайтів, три порти USB-C з підтримкою Thunderbolt 4, роз'єм Surface Connect, чотири динаміки, два мікрофони, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1.

Для молодшої версії Microsoft обіцяє 16 годин автономної роботи, а у старшої цей показник буде на годину менше.



Усі характеристики Surface Gaming від Microsoft / Фото theprimegaming

Габарити становлять 357x 245x19,6 міліметра при масі 1,96 чи 2 кілограми.

Даних про ціну немає, але ноутбуки Surface завжди були недешевими, тому й цього разу на доступність розраховувати не варто.

Судячи з процесорів та відеокарт, молодша модель має бути ближчою до ігрових ноутбуків початкового рівня, а старша потрапить приблизно в середину ринку.