Тепер не жарт: Microsoft випустить холодильник у вигляді Xbox

Восени 2020 року на хвилі жартів про те, що Xbox Series X нагадує холодильник, Microsoft насправді випустила таку модель. Всього їх існувало три штуки й називались вони Xbox Series X Fridge. Один такий повнорозмірний холодильник отримав Snoop Dogg, другий – блогер iJustine, а третій розіграли між шанувальниками Xbox. Тепер же компанія оголосила про випуск більш масової версії холодильника.
На минулому ігровому заході Xbox & Bethesda Games Showcase команда Xbox підтвердила реальність пристрою і навіть повідомила терміни випуску. Компанія дотримала свою обіцянку і тепер офіційно анонсувала холодильник Xbox Mini Fridge. Купити його можна буде до кінця 2021 року.
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Що відомо про Xbox Mini Fridge
Xbox Mini Fridge демонструється у рекламному відеоролику.
- Видно, що всього в холодильнику три невеликих відсіки.
- У кожному з двох нижніх можна розмістити по чотири банки пива по 0,3 літра вертикально, а на верхній полиці — ще дві горизонтально.
- Тобто разом в ньому поміститься 10 банок.
Презентація Xbox Mini Fridge: відео
Холодильник стане доступний для покупки у час святкового сезону в кінці 2021 року.
Ціна та інші подробиці поки не повідомляються.