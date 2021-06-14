Тепер не жарт: Microsoft випустить холодильник у вигляді Xbox

22:03

Восени 2020 року на хвилі жартів про те, що Xbox Series X нагадує холодильник, Microsoft насправді випустила таку модель. Всього їх існувало три штуки й називались вони Xbox Series X Fridge. Один такий повнорозмірний холодильник отримав Snoop Dogg, другий – блогер iJustine, а третій розіграли між шанувальниками Xbox. Тепер же компанія оголосила про випуск більш масової версії холодильника.