На минулому ігровому заході Xbox & Bethesda Games Showcase команда Xbox підтвердила реальність пристрою і навіть повідомила терміни випуску. Компанія дотримала свою обіцянку і тепер офіційно анонсувала холодильник Xbox Mini Fridge. Купити його можна буде до кінця 2021 року.

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Що відомо про Xbox Mini Fridge

Xbox Mini Fridge демонструється у рекламному відеоролику.

Видно, що всього в холодильнику три невеликих відсіки.

У кожному з двох нижніх можна розмістити по чотири банки пива по 0,3 літра вертикально, а на верхній полиці — ще дві горизонтально.

Тобто разом в ньому поміститься 10 банок.

Презентація Xbox Mini Fridge: відео

Холодильник стане доступний для покупки у час святкового сезону в кінці 2021 року.

Ціна та інші подробиці поки не повідомляються.