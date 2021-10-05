Microsoft випустила Windows 11: як завантажити нову операційну систему
Джерело:24 канал
Стабільна версія Windows 11 стала офіційно доступна для завантаження. У той час, як комп'ютери під управлінням нової версії ОС від Microsoft вийдуть тільки згодом, компанія вже дозволяє оновити відповідні пристрої з Windows 10.
Якщо ви нещодавно придбали комп'ютер з Windows 10, швидше за все, ви прямо зараз можете перейти на Windows 11. Microsoft вирішила розгортати нову операційну систему в кілька етапів, так що не на всіх пристроях Windows 11 буде доступна сьогодні.
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Ми очікуємо, що всім відповідним пристроям з Windows 10 буде запропоновано оновлення до Windows 11 в період до середини 2022 року,
– раніше заявляла Microsoft.
Як дізнатися чи можу я оновитися до Windows 11?
Перевірити, чи доступне оновлення до Windows 11 для вашого комп'ютера, можна в "службі Windows Update", яку можна знайти в налаштуваннях Windows 10.
Також можна не чекати своєї черги і негайно оновитися за допомогою нового Помічника з інсталяції Windows 11 від Microsoft. Інший варіант – створити інсталяційний носій Windows 11 або завантажити ISO-образ нової операційної системи.
Нагадаємо, що Windows 11 має низку оновлень, таких, як:
- оновлені інтерфейс та "Пуск";
- віджети,
- вбудований Microsoft Teams;
- покращений Microsoft Store та інші оновлення.