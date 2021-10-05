Якщо ви нещодавно придбали комп'ютер з Windows 10, швидше за все, ви прямо зараз можете перейти на Windows 11. Microsoft вирішила розгортати нову операційну систему в кілька етапів, так що не на всіх пристроях Windows 11 буде доступна сьогодні.

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Ми очікуємо, що всім відповідним пристроїв з Windows 10 буде запропоновано оновлення до Windows 11 в період до середини 2022 року,

– раніше заявляла Microsoft.

Іншими словами, деяким користувачам доведеться чекати оновлення ще більше, як пів року.

Як дізнатися чи можу я оновитися до Windows 11?

Перевірити, чи доступне оновлення до Windows 11 для вашого комп'ютера, можна в "службі Windows Update", яку можна знайти в налаштуваннях Windows 10.

Також можна не чекати своєї черги і негайно оновитися за допомогою нового Помічника з інсталяції Windows 11 від Microsoft. Інший варіант – створити інсталяційний носій Windows 11 або завантажити ISO-образ нової операційної системи.

Нагадаємо, що Windows 11 має низку оновлень, таких, як:

оновлені інтерфейс та "Пуск";

віджети,

вбудований Microsoft Teams;

покращений Microsoft Store та інші оновлення.

Це лише мала частина нововведень нової операційної системи. Дізнатися про свіжі оновлення більше можна у нашому матеріалі.