Microsoft випустила термінове оновлення для Windows 10: у чому причина

Джерело:WindowsLatest
Компанія Microsoft випустила екстрене оновлення для операційної системи Windows 10. Таким чином компанія намагається виправити недоробки січневого і лютневого оновлень.
Нагадаємо, після першого оновлення Windows 10 у 2021 році користувачі почали масово скаржитись на те, що ПК припиняють працювати і з'являється так званий "синій екран смерті".
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Свіжий апдейт якраз призначений для усунення недоробок останніх двох планових апдейтів ОС. Як кажуть в компанії, поява "синіх екранів смерті" відбувається при спробі використовувати з'єднання Wi-Fi з захищеним доступом WPA3.
Після скарг користувачів Microsoft підтвердила наявність проблем на ПК зі встановленими оновленнями KB4598298 і KB4601315, планово випущеними в січні і лютому.
Крім того, Microsoft підтвердила, що "синій екран смерті" може з'являтися після «пробудження» ПК з режиму сну або глибокого сну.
Свіже оновлення отримало номер KB5001028. Воно не приносить ніяких інших змін, крім виправлення перерахованих проблем. Цей патч поширюється спеціально для постраждалих користувачів.