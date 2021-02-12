Компанія Microsoft випустила екстрене оновлення для операційної системи Windows 10. Таким чином компанія намагається виправити недоробки січневого і лютневого оновлень.

Нагадаємо, після першого оновлення Windows 10 у 2021 році користувачі почали масово скаржитись на те, що ПК припиняють працювати і з'являється так званий "синій екран смерті".

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Детальніше про оновлення

Свіжий апдейт якраз призначений для усунення недоробок останніх двох планових апдейтів ОС. Як кажуть в компанії, поява "синіх екранів смерті" відбувається при спробі використовувати з'єднання Wi-Fi з захищеним доступом WPA3.

Після скарг користувачів Microsoft підтвердила наявність проблем на ПК зі встановленими оновленнями KB4598298 і KB4601315, планово випущеними в січні і лютому.

Крім того, Microsoft підтвердила, що "синій екран смерті" може з'являтися після «пробудження» ПК з режиму сну або глибокого сну.

Свіже оновлення отримало номер KB5001028. Воно не приносить ніяких інших змін, крім виправлення перерахованих проблем. Цей патч поширюється спеціально для постраждалих користувачів.