Microsoft випустила морозиво на честь виходу Windows 11 і роздала його безплатно

5 жовтня Microsoft нарешті випустила Windows 11 для всіх користувачів. Цю подію компанія вирішила доповнити рекламною кампанією, в рамках якої створила обмежену партію морозива.

Морозиво створили разом з компанією Mikey Likes It Ice Cream в дизайні операційної системи Windows 11. Роздавали його безплатно у Нью-Йорку.

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Що відомо

Лімітована версія десерту під назвою Bloomberry виконана у стилі стандартних шпалер нової операційної системи.

Морозиво Bloomberry / Фото Mikey Likes It Ice Cream

Морозиво має чорничний смак та блакитний колір.

Представлене воно у двох видах: в ріжку та стаканчику.

Роздаватимуть його в Іст-Вілледжі та Гарлемі, доки запаси не закінчаться.

Розмір партії невідомий.

Windows 11 вийшла 5 жовтня, її вже можна встановити на свій комп'ютер, якщо він підходить за технічними характеристиками. Тим часом недавнє дослідження виявило, що понад половина комп'ютерів у світі не відповідають вимогам нової ОС.