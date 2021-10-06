Microsoft випустила морозиво на честь виходу Windows 11 і роздала його безплатно
Джерело:The Verge
5 жовтня Microsoft нарешті випустила Windows 11 для всіх користувачів. Цю подію компанія вирішила доповнити рекламною кампанією, в рамках якої створила обмежену партію морозива.
Морозиво створили разом з компанією Mikey Likes It Ice Cream в дизайні операційної системи Windows 11. Роздавали його безплатно у Нью-Йорку.
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Що відомо
Лімітована версія десерту під назвою Bloomberry виконана у стилі стандартних шпалер нової операційної системи.
Морозиво Bloomberry / Фото Mikey Likes It Ice Cream
- Морозиво має чорничний смак та блакитний колір.
- Представлене воно у двох видах: в ріжку та стаканчику.
- Роздаватимуть його в Іст-Вілледжі та Гарлемі, доки запаси не закінчаться.
- Розмір партії невідомий.
Windows 11 вийшла 5 жовтня, її вже можна встановити на свій комп'ютер, якщо він підходить за технічними характеристиками. Тим часом недавнє дослідження виявило, що понад половина комп'ютерів у світі не відповідають вимогам нової ОС.Нагадаємо, подібну рекламну кампанію нещодавно влаштувала й Google в Японії. Перед виходом Pixel 6 технологійний гігант створив чіпси в дизайні майбутніх смартфонів і роздав їх безплатно.