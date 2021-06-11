Спеціальний захід присвячений анонсу оновленої платформи Windows пройде 24 червня. Наразі відомо, що оновлена операційка отримає кардинальні зміни в дизайні та нові функції.

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Чи варто чекати Windows 11

Після анонсу змін в платформі Windows з'явилися чутки про те, що у рамках заходу компанія представить не просто велике оновлення Windows 10, а нову операційну систему Windows 11. Втім це лише чутки, які не мають під собою жодних підстав. Раніше Microsoft наголошувала на тому, що не планує випускати нових версій операційних систем, а зосередиться на постійному оновленні Windows 10.

Разом з тим ніщо не заважає компанії передумати і все таки випустити наступну версію операційної системи Windows 11. Втім, на користь того, що Microsoft все ж оновить Windows 10 свідчить також те, що система вже почала отримувати ранні оновлення для розробників із серйозними змінами в інтерфейсі.

Відео з заставками Windows

Тривалість опублікованого відео в черговий раз підігріває інтерес до майбутньої події, натякаючи на анонс програмної платформи з одинадцятим номером. Особливість відео ще й у тому, що всі звуки в ньому уповільнені на 4000% і Microsoft позиціонує його як розслаблююче відео для тих, хто занадто сильно схвильований презентацією, яка наближається.

Звуки старих версій Windows: дивіться відео

Варто відзначити, що новий ролик є не першим натяком на швидку появу нової Windows. Раніше розробники почали розсилати ЗМІ запрошення на захід, який почнеться в 11:00 за східноєвропейським часом. Крім того, на запрошенні можна побачити новий логотип ОС, який відкидає тінь, що нагадує силует числа 11. До цього керівники Microsoft говорили, що користувачів чекає презентація "Windows нового покоління".

Очевидно, що Microsoft не має наміру розкривати сі секрети завчасно, оскільки навіть в рамках інсайдерської програми перестали випускатися повноцінні збірки з новими функціями. Користувачам лише залишається дочекатися 24 червня і подивитися, що саме готує Microsoft: велике оновлення для Windows 10, нову платформу Windows 11 або щось зовсім несподіване.