Розробники Microsoft Word розширили функціонал нічного режиму у програмі, зробивши можливим змінювати колір "полотна" у документі на темний. Раніше при активації нічного режиму робоче поле документа залишалося білим, хоча воно займає більше місця на екрані, ніж решта інтерфейсу.

У компанії визнали, що залишати колір поля документа білим було помилкою – темна тема спочатку розроблена для того, щоб працювати вночі, коли яскраве світло екрану може нашкодити зору. Тому в Microsoft постаралися виправитися, включивши можливість активації темного колір "полотна".

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Як активувати нічний режим у Microsoft Word

Щоб активувати нічний режим, потрібно зайти в меню "Файл"> "Обліковий запис"> "Тема Office" і вибрати параметр "Темна". Колір "полотна" перемикається на вкладці "Подання" на панелі управління у Word по кнопці "Переключити режим". Інші кольори у документі – наприклад, колір тексту – Word автоматично замінить на їх відтінки, які більше відповідають новому режиму.



Перемикання кольору "полотна" на темний у нічному режимі

На сайті Office відзначається, що кольори у документі, створеному в темному режимі, залишаться стандартними за замовчуванням – тобто, інші користувачі з активованою світлої темою побачать білий документ з вихідними кольорами.

Нова функція доступна користувачам попереднього бета-тестування у версії 2012 (збірка 13518.10000). Поки компанія планує протестувати її протягом деякого часу. Поступово функція з'явиться у більшої кількості користувачів, повідомляють розробники.