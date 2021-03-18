Microsoft виправила баг, який викликав синій екран при використанні принтера у Windows 10

Минулого тижня Microsoft випустила оновлення для Windows 10. Незабаром користувачі поскаржилися на появу синіх екранів смерті при спробі відправити на друк будь-який документ. Розробники визнали наявність проблеми і тепер випустили екстрений патч, що виправляє помилку при використанні принтера.

Згідно з наявними даними, проблема з друком виникала після установки накопичувального оновлення KB5000802 для Windows 10 20h2 і Windows 10 (2004), а також в старіших версіях операційної системи, для яких минулого тижня були випущені оновлення.

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Рекомендації та виправлення

Проблема зачепила лише частину користувачів і проявлялась при використанні принтерів різних виробників. Аварійне завершення роботи ОС виводило на екран повідомлення з кодом помилки APC_INDEX_MISMATCH і зазначенням на файл win32kfull.sys.

Спочатку компанія рекомендувала видалити останнє оновлення. Тепер же робити цього не потрібно – Microsoft випустила відповідний патч, що усуває баг.

Оскільки це оновлення необов'язкове, воно не буде доставлятися на комп'ютери автоматично. Завантажувати його потрібно самостійно через "Центр оновлень Windows" або ж з каталогу оновлень Microsoft.