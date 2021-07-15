Microsoft виплатила майже 14 мільйонів доларів за знайдені вразливості

15 липня 2021 , 08:01
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Джерело:

Microsoft

Microsoft опублікувала офіційну статистику, що стосується роботи сімнадцяти програм bug bounty, в рамках яких спеціалісти з інформаційної безпеки шукають вразливості у програмному забезпеченні компанії. Згідно з нею, за цю роботу було виплачено загалом 13 600 000 доларів.

В період з 1 липня 2020 року по 30 червня 2021 року про помилки компанію повідомив 341 дослідник з 58 країн світу. Ці баг-репорти принесли фахівцям понад 13 600 000 доларів. Сумарно їм вдалося виявити 1261 помилку.

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Статистика від Microsoft

  • Більшість повідомлень про помилки надійшла від дослідників, які проживають у Китаї, США та Ізраїлі.
  • Найбільша сума, присуджена компанією за останній рік, склала 200 000 доларів, і цю нагороду отримав фахівець, який знайшов критичну вразливість в Hyper-V.
  • У середньому виплата за одну вразливість дорівнювала приблизно 10 000 доларів.


Статистика знайдених помилок / Фото Microsoft

Цікаво, що сума, витрачена компанією на bug bounty за минулий рік, практично дорівнює сумі за період з 1 липня 2019 року по 30 червня 2020 року. Тоді витрати компанії на винагороди дослідникам склали 13 700 000 доларів.

Microsoft вже другий рік поспіль утримує пальму першості в цьому питанні, залишаючи інших виробників далеко позаду.

В компанії також пообіцяли, що в наступному місяці присвоять комусь звання найціннішого ІБ-дослідника 2021 року.

Автор: Олександр Гайдамашко