В період з 1 липня 2020 року по 30 червня 2021 року про помилки компанію повідомив 341 дослідник з 58 країн світу. Ці баг-репорти принесли фахівцям понад 13 600 000 доларів. Сумарно їм вдалося виявити 1261 помилку.

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Статистика від Microsoft

Більшість повідомлень про помилки надійшла від дослідників, які проживають у Китаї, США та Ізраїлі.

Найбільша сума, присуджена компанією за останній рік, склала 200 000 доларів, і цю нагороду отримав фахівець, який знайшов критичну вразливість в Hyper-V.

У середньому виплата за одну вразливість дорівнювала приблизно 10 000 доларів.



Статистика знайдених помилок / Фото Microsoft

Цікаво, що сума, витрачена компанією на bug bounty за минулий рік, практично дорівнює сумі за період з 1 липня 2019 року по 30 червня 2020 року. Тоді витрати компанії на винагороди дослідникам склали 13 700 000 доларів.

Microsoft вже другий рік поспіль утримує пальму першості в цьому питанні, залишаючи інших виробників далеко позаду.

В компанії також пообіцяли, що в наступному місяці присвоять комусь звання найціннішого ІБ-дослідника 2021 року.