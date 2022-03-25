Microsoft від'єднав Mail.ru від своїх сервісів: у росіян виникли проблеми з електронною поштою
Джерело:НВ
Чимало користувачів з Росії, які використовували пошту @mail.ru зіткнулися з проблемами. Річ у тім, що техногігант – компанія Microsoft, відключила Mail.ru від своїх сервісів, що спричинило певні проблеми.
Так, чимало росіян скаржаться на те, що тепер неможливо прикріпити файл у листі. Про це повідомив представник компанії VK, якій належить пошта @mail.ru.
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Наш сервіс зіткнувся з технічними складнощами, і ми працюємо над новим рішенням разом з компанією "МойОфис",
– повідомили в VK.
Microsoft покинула ринок Росії
Нагадаємо, що після вторгнення Росії в Україну компанія Microsoft покинула російський ринок. Так, користувачі втратили можливість користуватися такими сервісами, як:
- платна підписка Microsoft 365, яка включає хмарні версії офісних програм (Word, Excel та інше) та збільшене сховище OneDrive;
- покупка ліцензійної Windows та отримання для неї оновлення, в тому числі й оновлення безпеки для захисту від нових вірусів та вразливостей теж недоступне;
- зникла можливість купити офлайнову версію Office, яка працює без доступу до інтернету.
Чимало інших продуктів та сервісів Microsoft у Росії теж недоступні, а з кожним днем їх стає все більше і більше.