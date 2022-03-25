Так, чимало росіян скаржаться на те, що тепер неможливо прикріпити файл у листі. Про це повідомив представник компанії VK, якій належить пошта @mail.ru.

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Наш сервіс зіткнувся з технічними складнощами, і ми працюємо над новим рішенням разом з компанією "МойОфис",

– повідомили в VK.

Microsoft покинула ринок Росії

Нагадаємо, що після вторгнення Росії в Україну компанія Microsoft покинула російський ринок. Так, користувачі втратили можливість користуватися такими сервісами, як:

платна підписка Microsoft 365 , яка включає хмарні версії офісних програм (Word, Excel та інше) та збільшене сховище OneDrive;

, яка включає хмарні версії офісних програм (Word, Excel та інше) та збільшене сховище OneDrive; покупка ліцензійної Windows та отримання для неї оновлення, в тому числі й оновлення безпеки для захисту від нових вірусів та вразливостей теж недоступне;

зникла можливість купити офлайнову версію Office, яка працює без доступу до інтернету.

Чимало інших продуктів та сервісів Microsoft у Росії теж недоступні, а з кожним днем їх стає все більше і більше.