Інформація про те, що у 2021 році Microsoft видалить зі своєї операційної системи Windows 10 браузер Edge, з'явилася досить давно. Тепер же стало відомо про те, що застаріла версія оглядача буде видалена автоматично у квітні, коли розробники випустять відповідне оновлення.

Інформація про те, що браузер Edge Legacy на базі рушія Microsoft EdgeHTML, буде автоматично видалений з ОС, з'явилася у блозі розробників Microsoft. Згідно з опублікованими даними, масштабне поширення оновлення, після встановлення якого старий Edge буде видалено з Windows 10, почнеться 13 квітня.

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Як бути, якщо я досі користуюся старим браузером Edge

Користувачам, які з якихось причин все ще використовують застарілий оглядач, рекомендується перейти на використання нового Edge на базі Chromium до зазначеної дати. Після встановлення оновлення ярлики для запуску старого браузера на робочому столі і в панелі завдань будуть видалені, а замість них з'являться нові, що дозволяють почати взаємодію з актуальною версією Edge.

Теоретично, користувачі можуть продовжити використання старого Edge, якщо відмовляться від встановлення оновлення. Однак у майбутньому тільки Edge на базі Chromium буде отримувати нові функції та оновлення.

Припинення підтримки Internet Explorer

Джерело: 24 канал

Що стосується Internet Explorer, ще одного застарілого оглядача, який поставляється разом з Windows 10, то від нього розробники планують позбутися в майбутньому. Процес поступової відмови від його використання вже був запущений і багато популярних сайтів за допомогою IE перестали відкриватися, а у серпні цього року Microsoft 365 також припинить підтримувати цей браузер. Однак деякі компоненти і служби IE досить глибоко інтегровані в програмну платформу, тому навряд чи Microsoft вдасться його позбутися так само легко, як і Edge Legacy.