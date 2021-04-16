Microsoft видалить Часову шкалу з Windows 10

Компанія Microsoft оголосила про припинення підтримки функції "Часова шкала" у Windows 10. Зараз вона забезпечує синхронізацію даних між комп'ютерами і мобільними пристроями на базі Android і iOS.

Можливість синхронізації відключили у збірці Windows 10 під номером 21359, яка нещодавно стала доступна учасникам інсайдерської програми. Вони тестують операційну систему в процесі її розробки.

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Що відомо

"Часова шкала" була анонсована у 2017 році, і передбачалося, що вона стане популярним інструментом. Функція дозволяє відкривати документи та сайти, які ви нещодавно переглядали на інших синхронізованих пристроях, спрощуючи роботу з одними й тими ж матеріалами на різних платформах.

Ця функція була тісно пов'язана з голосовим помічником Cortana, який автоматично пропонував користувачам повернутися до виконання завдань при переході до використання синхронізованих пристроїв. Минулого місяця Microsoft припинила підтримку Cortana на Android і iOS. Тому не дивно, що слідом за голосовим помічником розробники вирішили відмовитися від "Часової шкали".

Повідомляється, що попри те, що можливість синхронізації даних між пристроями зникне, хронологія та історія дій користувача як і раніше будуть зберігатися в інтерфейсі "Часової шкали" на локальному пристрої з Windows 10.

Торік ця функція також була видалена з Microsoft Launcher для платформи Android.