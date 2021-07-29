Microsoft проти конкурентів: компанія ускладнила життя користувачам щоб просувати свій продукт

Microsoft Edge є фірмовим браузером компанії, який встановлений за замовчуванням у новій Windows 11. Здавалося б, це не проблема — можна запросто змінити його на інший. Наприклад, Chrome або Firefox. Однак виявилось, що у новій версії операційної системи це не так просто.

Бета-тестери Windows 11 розповіли, що Microsoft серйозно ускладнила вибір браузера за замовчуванням. У Windows 10 досить зайти в Параметри і у відповідному меню вибрати потрібний браузер. У Windows 11 цей пункт налаштувань знаходиться на тому ж місці, проте процес став набагато довшим.

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Баг чи навмисний хід компанії

Якщо відкрити розділ "Програми за замовчуванням" ц "Параметрах" Windows 11 і вибрати, скажімо, Chrome браузером за замовчуванням, користувач побачить нове вікно.

У ньому будуть перераховані типи файлів і протоколів — HTM, HTML, PDF, SHTML, SVG, WEBP, XHTML, HTTP, HTTPS і так далі.

Більшість цих типів файлів вже за замовчуванням будуть пов'язані з Microsoft Edge.

Користувачам необхідно вручну пройтися по кожному рядку в цьому списку і змінити пов'язаний браузер на бажаний.

Крім того, при кожній зміні Windows 11 буде перепитувати вас, чи дійсно ви хочете проміняти "швидкий і безпечний" Edge на щось інше. І вам доведеться кожен раз вибирати "Все одно переключити", щоб завершити дію.

В мережі припускають, що це може бути баг бета-версії і згодом Microsoft це виправить. Але поки все виглядає так, ніби компанія налаштована серйозно просувати свій браузер будь-якими методами, навіть якщо доведеться ускладнити життя користувачам.