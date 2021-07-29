Бета-тестери Windows 11 розповіли, що Microsoft серйозно ускладнила вибір браузера за замовчуванням. У Windows 10 досить зайти в Параметри і у відповідному меню вибрати потрібний браузер. У Windows 11 цей пункт налаштувань знаходиться на тому ж місці, проте процес став набагато довшим.
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Баг чи навмисний хід компанії
- Якщо відкрити розділ "Програми за замовчуванням" ц "Параметрах" Windows 11 і вибрати, скажімо, Chrome браузером за замовчуванням, користувач побачить нове вікно.
- У ньому будуть перераховані типи файлів і протоколів — HTM, HTML, PDF, SHTML, SVG, WEBP, XHTML, HTTP, HTTPS і так далі.
- Більшість цих типів файлів вже за замовчуванням будуть пов'язані з Microsoft Edge.
- Користувачам необхідно вручну пройтися по кожному рядку в цьому списку і змінити пов'язаний браузер на бажаний.
- Крім того, при кожній зміні Windows 11 буде перепитувати вас, чи дійсно ви хочете проміняти "швидкий і безпечний" Edge на щось інше. І вам доведеться кожен раз вибирати "Все одно переключити", щоб завершити дію.
В мережі припускають, що це може бути баг бета-версії і згодом Microsoft це виправить. Але поки все виглядає так, ніби компанія налаштована серйозно просувати свій браузер будь-якими методами, навіть якщо доведеться ускладнити життя користувачам.