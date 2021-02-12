Microsoft цікавилась покупкою соціального фотохостингу Pinterest

Компанія Microsoft хотіла придбати сервіс Pinterest. Покупка соцмережі могла відбутися в рамках в стратегії зі створення онлайн-спільнот, які можуть працювати на хмарній платформі Azure. Чим завершилися переговори не уточняється. Microsoft і Pinterest відмовилися від коментарів.

Pinterest – це фотохостинг, на якому користувачі можуть ділитися один з одним фотографіями, об'єднуючи їх у тематичні колекції. Сервіс особливо популярний для розміщення знімків інтер'єрів, їжі та весільних колажів.

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Деталі переговорів

З початку 2020 року вартість Pinterest зросла майже на 350 відсотків. Поточна капіталізація сервісу становить 51 мільярд доларів. У разі покупки угода могла стати найбільшим придбанням Microsoft за всю її історію.

Microsoft висловлювала зацікавленість в покупці соцмереж ще у 2020 році. Тоді корпорація прагнула придбати бізнес TikTok в США, Канаді, Австралії та Новій Зеландії, проте компанія ByteDance, яка є власницею TikTok сьогодні, відмовилася продавати свої закордонні підрозділи.

За останні кілька років Microsoft зробила ряд дорогих придбань: серед них LinkedIn за 26 мільярдів доларів і GitHub за 7,5 мільярда.

Як зазначає FT, посилаючись на обізнані джерела, покупка Pinterest стала б перевіркою адміністрації Джона Байдена на предмет контролю IT-гігантів.