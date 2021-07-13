Microsoft Teams перетворить будь-який смартфон на компактну рацію

Залишатися на зв'язку стане набагато простіше з новою функцією Microsoft Teams, яка нагадує роботу рації. Користувачі зможуть в режимі реального часу обмінюватися голосовими повідомленнями. Така технологія може знадобитися великим компаніям для пришвидшення комунікації між працівниками.

Судячи з посту, опублікованому на майданчику Microsoft 365 Roadmap, нова функція буде доступна у всьому світі вже в цьому вересні. Вперше про неї заговорили на форумі Microsoft Teams User Feedback Forum у листопаді минулого року.

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Як працюватиме функція

Як тільки нова опція стане активною, будь-який учасник Microsoft Teams зможе перетворити свій смартфон або планшет на рацію, що передає повідомлення по мобільній мережі або через Wi-Fi.

За словами представника Microsoft, це дозволить деяким співробітникам, які щодня носять з собою безліч пристроїв і інструментів, налагодити безпечний канал зв'язку без збільшення ваги обладнання.



Інтерфейс нової функції / Фото techradar

На відміну від аналогових рацій, фрагменти розмов з яких можна випадково зловити будь-якому радіоаматору, користувач не стане об'єктом випадкового або навмисного прослуховування.

Особливо функція буде зручна для "захищених" смартфонів з програмованими клавішами. У деяких випадках користувачам не знадобиться навіть розблоковувати пристрій для того, щоб вступити в розмову.

Передбачена також підтримка багатьох спеціальних професійних гарнітур на кшталт Jabra BlueParrot і Klein Valor Speaker.