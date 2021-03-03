Компанія Microsoft продовжує вдосконалювати свою корпоративну платформу Microsoft Teams і найближчим часом додасть в неї кілька нових функцій. По-перше, на платформі нарешті з'явиться наскрізне шифрування, а по-друге, компанія розширить можливості налаштувань і відеоконференцій.

Бета-версія функції наскрізного шифрування в Microsoft Teams з'явиться в першій половині 2021 року для комерційних користувачів платформи. Вона буде доступна для незапланованих дзвінків з двома учасниками. У перспективі планується введення наскрізного шифрування для запланованих відеоконференцій з великою кількістю учасників.

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Що відомо про оновлення

Зараз Microsoft Teams не підтримує наскрізне шифрування у відеоконференціях. Поки що дані шифруються при передачі та зберіганні, а це потенційно залишає можливість отримати до них доступ за допомогою дешифрування. Для шифрування даних компанія використовує SharePoint, а для нотаток, що зберігаються в Teams, застосовується шифрування OneNote. Вміст чатів також зашифровується при передачі та зберіганні. Основний конкурент Microsoft Teams, платформа Slack теж досі не інтегрувала наскрізного шифрування. А сервіс Zoom почав впровадження технології в жовтні минулого року.

Також у налаштуваннях відеоконференцій Microsoft Teams з'явиться три нові режими презентації. Режим Reporter дозволить поміщати цифровий контент в рамці поруч з доповідачем. Аналогічний підхід використовується в телевізійних новинних сюжетах.



Режим Reporter дозволить поміщати цифровий контент в рамці поруч з доповідачем / Анімація Microsoft

Режим Standout дозволить розмістити своє обличчя поверх контенту, який буде масштабуватися на всю площу екрану. Третій режим Side-by-side розмістить доповідача поруч з контентом. Режим Standout з'явиться в Microsoft Teams вже у березні, а два інші — пізніше.

Microsoft також запустила для Teams плагін PowerPoint Live. Він спростить презентації за допомогою слайдів PowerPoint як для самого доповідача, так і для інших учасників конференції.



Нова функція PowerPoint Live у Microsoft Teams / Фото Microsoft

Спікери зможуть бачити в одному вікні чат, замітки та слайди, а інші учасники зустрічі — самостійно переглядати слайди.